Analistul politic Bogdan Chirieac a apreciat, intr-o declarație pentru DCNews, ca varianta Alina Valean in funcția de comisar european din partea Romaniei este ”cea mai buna varianta in condițiile date”. Bogdan Chirieac a subliniat ca Adina Valean ”e un europarlamentar cu activitate remarcabila, care a reprezentat Romania in Parlamentul European cu proiecte importante la nivelul Uniunii Europene”.

Doua mari lupte

Alina Valean a fost europarlamentar inca de la intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, din 2007. Doua lupte mari a dus in PE:

- libera circulație a cetațenilor…