Stiri pe aceeasi tema

- Doi romani au reușit sa puna pe jar polițiștii austrieci, la sfarșitul saptamanii trecute. Tinerii, care furasera un portofel cu bani de la un han, au fugit de autoritați, moment in care s-a declanșat o urmarire ca-n filme.

- Politistii de frontiera au descoperit intr-un autocar care se indrepta spre Iași mai multe cutii care aveau logo-ul unei firme de curierat. Intreaga incarcatura a fost confiscata, conform unui comunicat al Poliției de Frontiera.

- Spiritul civic și empatia se pare ca nu au disparut inca din Iași și mai ales din randul tinerilor. Ieri, 1 mai 2023, o femeie a cazut in Bahlui, iar mai mulți baieți au sarit in ajutorul acesteia. Tinerii au reușit sa scoata femeia și au sesizat imediat cazul la numarul unic de urgența 112. „Aseara,…

- In cazul in care vrei sa-ți achiziționezi o locuința sau daca te gandești sa ramai in chirie trebuie sa iei in considerare faptul ca exista atat avantaje, cat și dezavantaje in ambele situații.

- Luni, 3 aprilie, a inceput preinscrierea online pentru admiterea 2023 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC). Tinerii interesați sa fie admiși la programele de studii de licența sau masterat organizate de UAIC au posibilitatea completarii online a fișei de preinscriere și a dosarului…

- Raportul privind starea invațamantului superior 2021/2022 al Ministerului Educației arata ca universitatea preferata de tinerii romani este UBB din Cluj, iar Dreptul se afla pe locul 1 in topul domeniilor de licența, urmat de administrarea afacerilor și limbi și literaturi.

- Giovanni Becali a urmarit duelul dintre CFR Cluj și U Cluj din ultima etapa a sezonului regular. Impresarul a facut o analiza a tinerilor jucatori romani, atat din campionatul intern, cat și din strainatate. Acesta a ținut sa-i remarce pe jucatorii celor de la Farul Constanța și FCSB, iar printre nominalizați…

- Seminarul Mare Diecezan din Iasi organizeaza in intervalul 3-5 martie Zilele Portilor Deschise, un eveniment prin care incearca sa ii incurajeze pe tinerii de clasa a XII-la si pe cei care au absolvit deja liceul sa incerce o experienta vocationala in cazul in care doresc sa devina membri ai clerului…