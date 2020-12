Stiri pe aceeasi tema

- Florin Georgescu, prim-viceguvernator al Bancii Nationale a Romaniei, a primit din partea Academiei Romane premiul "Petre S. Aurelian" pentru lucrarea "Capitalul in Romania postcomunista", vol. 1-3, aparuta la Editura Academiei Romane in 2018. Distinctia a fost acordata cu ocazia premierii…

- Florin Citu a fost intrebat, luni seara, intr-o conferinta de presa, despre o eventuala reducere a programului de munca si a salariilor pentru bugetari si a afirmat: ”Opinia noastra a fost foarte clara, la inceputul anului. Am anuntat ca, intr-un an cu criza economica, in care economia are o contractie…

- Economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea, considera ca va fi necesara si "o anumita crestere a ratelor de impozitare", in conditiile in care, de exemplu, impozitul pe proprietate, in Romania, este printre cele mai mici din Europa.

- Fostii premieri, Victor Ponta si Tariceanu, au comentat si scandalul posibilei fraude de la votul la alegerile locale de la Sectorul 1, din Bucuresti. "Eu am mai spus si spun din nou, la alegerile locale 700.000 de romani s-au dus la vot, au pus stampila si votul lor a fost anulat. Atentie,…