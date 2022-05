Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Chirica, primarul Iașului, Gabriel Harabagiu, fost viceprimar, Anca Brandușescu, fost arhitect șef, au fost inștiințați de procurori cu privire la noile acuzații care li se aduc, potrivit reperteris.ro. Concret, primarului Mihai Chirica i s-a adus la cunoștința faptul ca este acuzat și de savarșirea…

- Primarul Mihai Chirica si fostul viceprimar Gabriel Harabagiu au fost chemati iar in fata procurorilor DNA, in dosarul „Flux". In dosarul care a dus temporar la suspendarea din functie a primarului, procurorii ancheteaza responsabilitatea edililor in edificarea unui bloc construit pe strada Vasile…

- Primarul orasului argesean Campulung Muscel, Elena Lasconi, anunta ca, dupa ce Primaria a introdus carduri care pot fi folosite exclusiv pentru masinile Primariei in locul bonurilor de carburant, consumul celor trei autovehicule ale institutiei s-a redus de la 8.400 de litri in anul 2019 la 2.400 de…

- „Astazi, de Ziua Internaționala a Artei, Directorul fondator al Teatrului Metropolis și-a depus demisia anunțata ieri”, a anunțat Teatrul Metropolis.„Nu cred ca poți face Arta umilindu-i pe artiștiStimate domnule Primar General Nicușor Dan,Subsemnatul George Ivașcu, Director fondator al Teatrului Metropolis,…

- O femeie a pretins spagi uriase de la mai multe persoane, in schimbul promisiunii ca le va angaja in cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Dolj. Aceasta isi dorea sa bage in buzunar 86.500 de euro si 10.000 de lei de la 23 de oameni si deja obtinuse de la potentialii…

- Primarul Dominic Fritz a primit, marți, prin poșta clasarea dosarului penal deschis in urma unei plangeri de „abuz in serviciu” facuta de un director din primarie. Deși edilul-șef nu a dat niciun nume in mesajul sau, face referire la Culița Chiș, directorul Direcției Tehnice. Fritz susține ca denunțul…

- Cercetarile in dosarul blocului familiei Asimionesei din Sararie s-au extins cu alte doua cazuri de posibil abuz: un bloc in zona Smardan si o casa in Bucium. Cine l-a insotit ieri pe Mihai Chirica la DIICOT? Primarul Mihai Chirica a mai fost inculpat o data de procurori. El a fost audiat ieri din nou…

- PSD Iasi a informat miercuri, 9 martie, ca primarul PNL Mihai Chirica a fost convocat la DIICOT Iași si ca a iesit de la audieri cu o noua calitate, cea de inculpat, pentru infractiunea de abuz in serviciu, in cazul construcției unui imobil din oraș. Surse din cadrul DIICOT au confirmat informația pentru…