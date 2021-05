Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Iasiului le solicita consilierilor locali, prin intermediul unei scrisori deschise, sa lase la o parte orgoliile politice si sa voteze in sedinta extraordinara de miercuri bugetul pentru anul in curs, intrucat proiectul propus "nu mai este al primarului Mihai Chirica, ci rezultatul unei…

- USR PLUS Iasi sustine ca va încheia o alianta cu PNL la nivel local doar împotriva edilului Mihai Chirica, nu pentru sustinerea acestuia, filiala municipala USR PLUS cerând liberalilor sa-i retraga lui Chirica sprijinul politic, potrivit News.Filiala ieseana a USR PLUS a solicitat,…

- despre catușele care zanganesc tot mai aproape de inculpatul Mișu Isus by Doinea Cornea Articol preluat integral de pe 7iasi.ro Acum cițiva ani, pacientul cronic din fruntea primariei ieșene se compara cu Isus, declarind ca e gata sa se suie pe cruce, in postul Paștelui. Pe urma, pesedist de rit Dragnea…

- Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a anunțat miercuri ca s-a autosuspendat din funcția de președinte interimar al filialei Iași a PNL, dupa ce a devenit inculpat de DIICOT intr-un dosar privind concesiunea unui teren din centrul orașului.Primarul Mihai Chirica spune, intr-o postare pe Facebook, ca a…

- Surse judiciare au confirmat faptul ca Mihai Chirica este suspect intr-un dosar DIICOT. De asemenea, senatorul Marius Bodea ii solicita lui Ludovic Orban suspendarea urgenta a primarului din funcțiile politice. Primar suspect intr-un dosar DIICOT Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, este suspect…

- Este absurd ca primarul sa solicite votul pe buget in ultima zi a termenului legal si fara sa prezinte executia bugetara pe anul anterior. Incompetenta administratiei locale este mascata prin lansarea unor afirmatii aberante si a unor amenintari cu plangeri penale in lipsa unui vot pe buget. Consilierii…

- PSD Iasi a anunțat ca va discuta atat cu PNL, cat si cu USR PLUS posibilitatea formarii unei majoritati in Consiliul Local, social-democratii apreciind ca viitorul Iasiului nu poate fi „jucat la ruleta”, scrie news.ro. „Mihai Chirica (n.red primarul orașului Iași și seful filialei PNL Iasi) stie ca…