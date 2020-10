Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Iasi, Mihai Chirica a fost depistat pozitiv la testul pentru noul coronavirus. Acesta a facut anuntul pe pagina sa de Facebook si spune ca s-a izolat si se simte „normal”, dar ii avertizeaza pe oameni sa se fereasca de boala.

- DSP Iași a demarat o ancheta epidemiologica, pentru a vedea cați angajați ai primariei sunt infectați, pentru ca numarul lor este destul de mare. Ultima ieșire in public a lui Mihai Chirica a avut loc chiar vineri, in Sala Mare, in ultima ședința a actualului Consiliu Local, unde au fost prezenți…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, la ultima sa conferința de presa, ca el nu se infecteaza pentru ca poarta masca. El le-a cerut romanilor sa se protejeze: sa poarte masca, sa respecte distanța sociala și sa se spele pe maini, daca vor sa nu se infecteze. Se pare ca noul primar vedeta al PNL,…

- „Aseara am inceput sa tusesc si am avut febra. Testul l-am facut astazi si a fost pozitiv. M-am autoizolat la domiciliu si am inceput tratamentul", ne-a declarat Vasile Tiron. El a adaugat ca a fost la munca la Primarie de luni pana miercuri. Tiron conduce Directia Relatii Publice si Transparenta Decizionala…

- Mai multi angajati ai Primariei Ploiesti au fost diagnosticati cu COVID-19, fiind vorba inclusiv despre functionari din directii sau servicii care functioneaza in cladiri separate. Anterior, alti sase angajati ai institutiei, inclusiv din conducerea Primariei, au fost infectati cu COVID-19, potrivit…

- In județul Vaslui cazurile de Covid-19 au crescut alarmant in urma unor evenimente din județ, la care se adauga, de asemenea, incidentul din Costinești. A fost ceruta deschiderea unei anchete in cazul tinerilor luați de ISU de la pensiunea din Costinești și transportați la Barlad, dupa ce aceștia au…

- Alaturi de o echipa de liberali dedicati activitatii politice si administrative din Municipiul Iasi, Mihai Chirica are ocazia sa puna in aplicare proiectele asumate in fata iesenilor. „Am pus si pun mai presus de orice dezvoltarea Iasului si transformarea intr-unul dintre cele mai puternice judete din…

- Explozia de cazuri de infectare cu noul coronavirus a umplut trei spitale din Iași. Azi, 25 iulie, nu mai este niciun loc liber la Terapie Intensiva la Spitalul de Boli Infecțioase, nici in saloanele pentru pacienți confirmați ai spitalului, iar instituțiile suport - CFR și Pneumoftiziologie - nu mai…