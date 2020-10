Asa cum era de asteptat, Mihai Chirica si Costel Alexe au castigat fara emotii alegerile locale si vor conduce in urmatorii patru ani Primaria Iasi, respectiv Consiliul Judetean Iasi. Despre realizarile si nerealizarile celor doi, despre cum au castigat alegerile si ce au promis s-a tot vorbit. In cele ce urmeaza ne vom referi la asteptarile iesenilor legate de sport. Domeniu care, din pacate, dupa cum am spus-o in repetate randuri, in contextul actual si in conditiile in care mediul economic lo (...)