Mai multe medicamente decontate pentru asigurații din Timiș

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiş a decontat anul trecut 191.458.684 lei, pentru reţetele compensate şi gratuite eliberate asiguraților... The post Mai multe medicamente decontate pentru asigurații din Timiș appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]