- Liberalii au dat startul campaniei electorale in weekend. Sefii PNL Iasi, Costel Alexe si Mihai Chirica, care vor candida in tandem la alegerile locale (Alexe la Consiliul Judetean si Chirica la Primarie) au avut o prima conferinta de presa comuna. Cu aceasta ocazie, Mihai Chirica a intrat pentru prima…

- Defrișarile masive, pe mai multe hectare, din zona Dobrovaț, o padure aflata la aproximativ 20 de kilometri de Iași, au fost criticate public de catre comunitatea civica și mai mulți parlamentari. Aceștia acuza ca in timp ce țara e in stare de urgența, camioane intregi cu arbori sanatoși ar fi taiați…

- Data fiind evoluția situației la nivel național și internațional, primarul Mihai Chirica a convocat astazi, 17 martie, la Palatul Roznovanu, o noua ședința a Comitetului Local pentru Situații de Urgența destinata luarii unor masuri de prevenire a infecției cu noul coronavirus COVID-19 in Municipiul…

- Conducerea PNL a validat in mare parte lista candidaților pentru alegerile locale. Pe respective lista se regasește Mihai Chirica, la Primaria Iași, care va face tandem cu Costel Alexe la Consiliul Județean, scrie hotnews.ro....

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, și ministrul Mediului, Costel Alexe, candidații PNL la Primarie, respectiv Consiliul Județean Iași, au imparțit lalele, duminica, de 8 Martie, la o zi dupa ce primarul a fost anunțat candidat al PNL la alegerile locale. Asta dupa ce, timp de patru ani, pe cand Chirica…

- Mihai Chirica a deveni membru PNL in mod oficial, sambata. Primarul din Iași este membru al Biroului Politic Județean Iași și va candida pentru un nou mandat la primarie. Mihai Chirica a fost ales inițial pe listele PSD, dar a fost exclus in 2018 dupa ce a criticat partidul, activand ca independent.…

- Marius Bodea afirma ca “decizia BPJ este o declaratie de dragoste pentru PSD din partea sefilor PNL“, el adaugand ca prin acest gest filiala ieseana a PNL se acopera cu “un strat gros de rusine“. “Dupa 22 de ani de apartenenta la PNL, singurul partid politic in care am activat, in care m-am…

- Presedintele Klaus Iohannis, intrebat daca are informatii despre sursa poluarii care a afectat Capitala in noaptea de 1 spre 2 martie, a declarat ca nu doreste sa se implice "peste cei care sunt responsabili" de aceasta chestiune, indicand Ministerul Mediului si Primaria Municipiului Bucuresti. "Va…