Stiri pe aceeasi tema

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica (inclusiv apartamente si camere de inchiriat), in primele cinci luni din acest an, au insumat 4,455 milioane persoane, in crestere cu 2,5% fata de perioada similar din anul 2023. 18,4% din total sunt turisti straini, cei mai multi veniti din…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca marti, in intervalul orar 08.30 – 15.00, traficul va fi restricționat pe a doua banda pe Autostrada A3 sensul Turda – Targu Mureș.

- Polițiștii BCCO și procurorii DIICOT Cluj au documentat activitatea infracționala a trei persoane. Acestea sunt cercetate pentru savarșirea infracțiunii de efectuarea de operațiuni cu produse știind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fara a deține autorizație. Una dintre aceste…

- Un chiriaș dintr-un bloc din cartierul Maraști, zona Expo Transilvania, se confrunta cu o problema grava, cladirea in care sta este invadata de gandaci.Tanarul se plange ca degeaba a facut dezinfecție de trei ori, problema gandacilor persista. Acesta a incercat sa o convinga pe administratoarea blocului…

- Procurorii din Alba cerceteaza doua persoane care au obținut ilegal fonduri prin programul Start-up Nation. Cum au procedat Doua persoane sunt cercetate de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, pentru fraude cu fonduri din programul Start-Up Nation. Cele doua persoane au ajuns in fața…

- Un conflict spontan s-a produs in comuna Feleacu intre trei persoane care ulterior a degenerat. Totul a pornit de la un caine! La data de 2 mai a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Apahida au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, pe numele unui barbat de 37 de ani, cercetat in cadrul unui…

- In aceasta dupa-amiaza, un conflict a izbucnit in interiorul supermarket-ului Kaufland din Turda. Conform informațiilor primite, a fost vorba despre un conflict intre doua familii, fiind nevoie de intervenția polițiștilor. Conform celor de la IPJ Cluj, cinci persoane au fost duse la secția de Poliție,…

- Incendiu puternic intr-un bloc din orașul Braila. Un apartament aflat la etajul doi a fost cuprins de flacari. Doua persoane au fost gasite inconștiente de pompieri. Toți locatarii au fost evacuați.