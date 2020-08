Chiriașii din această țară nu pot fi EVACUAȚI Guvernul londonez a prelungit interdicția asupra proprietarilor de locuințe in Anglia și Țara Galilor. Aceștia nu pot evacua chiriașii pana la 20 septembrie, in urma temerilor ca mii de oameni și-ar putea pierde locuințele. Masurile au fost introduse pentru a oferi o mai buna protectie milioanelor de chiriasi din Marea Britanie care ar putea sa se confrunte cu dificultati financiare din cauza crizei legate de pandemie. Cu 6 luni inainte In Marea Britanie, moratoriul cu privire la evacuari, care este in vigoare de 5 luni, urma sa expire duminica. Executivul londonez a mai decis ca este necesara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

