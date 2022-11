Stiri pe aceeasi tema

- O primarie din Olt a implementat o soluție prin intermediul careia se economisesc mii de lei lunar pentru consumul de energie electrica la serviciul de alimentare cu apa. Mai mult au durat formalitațile, spune primarul.

- Premier Energy anunța consumatorii despre posibile deconectari de la energia electrica. Asta in contextul deficitului de putere in condițiile starii de alerta in sectorul electroenergetic instituita de Comisia Situații Excepționale.

- Gazele se afla in continuare in topul celor mai mari scumpiri inregistrate in ultimul an, cu o crestere a tarifelor de 70,64% in septembrie 2022 fata de septembrie 2021, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Senatul a adoptat marti OUG 119/2022 privind plafonarea si compensarea preturilor la energie electrica, fiind largita lista celor care beneficiaza de pret plafonat pentru consumul realizat pana la 31 august 2023. Au fost inregistrate 84 de voturi „pentru” si 36 de abtineri. Potrivit ordonantei, pretul…

- Cea mai ieftina oferta la energie electrica in Romania! Romanii se chinuie in aceste zile sa faca cat de mult pot economie la consumul de curent electric. Piața, una deja reglementata, nu ofera prea multe opțiuni de a alege un preț bun. Cu toate astea aflam ca exista cea mai ieftina oferta in Romania.…

- Dupa ce au fost sfatuiți sa faca economie la curent, mulți romani afla ca și-au facut calculele degeaba pentru ca prețul plafonat se calculeaza in funcție de consumul mediu lunar pe anul trecut. Așa ca mulți nu vor beneficia de facturi compensate. Vina nu este, insa, a oamenilor. Deși prevederea este…

- Criza prețurilor din energie i-a determinat pe preoți sa se roage ca biserica sa se afle printre instituțiile care vor beneficia de compensarea preturilor pentru a nu fi nevoiți sa plateasca sume uriașe pentru facturi. Situație disperata pentru unele lacașe de cult Multi se tem ca nu vor face fata sumelor…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirma ca energia electrica si cea termica sunt „la pret mare, nu doar la propriu ci si in ceea ce priveste cantitatile, iarna aceasta, din cauza razboiului declansat de Rusia in Ucraina. In acest context, Tanczos atrage atentia asupra faptului ca actuala criza…