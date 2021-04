Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul textil se afla in impas in aceasta perioada pandemica, greu incercata din punct de vedere economic. Agenții economici au solicitat in nenumarate randuri susținere din partea autoritaților pentru...

- Femeile sunt sefi de stat sau de guvern in 22 de tari si doar 24,9% dintre parlamentarii nationali sunt femei, iar in ritmul actual de progres, egalitatea de gen in randul sefilor de guvern va dura inca 130 de ani, subliniaza Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF). "Anul 2020 a…

- Proiectul Pactul Pentru Munca (PPM) continua intr-o forma menita sa susțina implementarea masurilor de stimulare a pieței forței de munca identificate de-a lungul celor doi ani de dezbateri cu mediul de afaceri. In acest context, la Brașov, a fost lansat de catre Camera de Comerț și Industrie Brașov…

- Industria textila și a modei sunt intr-o criza severa din cauza pandemiei. Cand muncești de acasa, cand restaurantele sunt inchise, cand nu se mai țin petreceri de sarbatori, e normal sa cumparam mai puține haine. Valoarea hainelor nevandute și ramase in depozite la nivel global in 2020 s -a dublat…

- Radu Magdin a devenit ambasador onorific al Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), pentru a intensifica relatiile cu partenerii externi si a identifica noi oportunitati de colaborare internationala, a anuntat luni organizatia. "Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin,…

- Industria turismului trebuie sa beneficieze de despagubiri in regim de urgenta si orice inchidere a activitatii in HoReCA face si mai grea restartarea si arunca si mai multi angajati in somaj si operatori in faliment, a declarat miercuri presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor…

- Participarea femeilor in viata politica si publica este esentiala pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabila pana in 2030, insa datele arata ca femeile sunt subreprezentate la toate nivelurile de luare a deciziilor pe plan mondial, iar realizarea paritatii de gen in viata politica este…

- 44% dintre companii au trei sau mai multe femei la cel mai inalt nivel, spre deosebire de acum 4 ani, conform analizelor de piața facute de Mc Kinsey & Company, la nivel global. Cercetarile arata ca discrepanțele incep de la straturile incipiente de management, argumentand ca pentru fiecare 100 de barbați…