Romania nu are forta calificata de munca, iar ceea ce ne lipseste este o resetare a sistemului educational, care trebuie sa puna accent pe vocatie, a afirmat, marti, presedintele Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), Cristina Chiriac, la Forumul National de Redresare.



"Pana la urma, oamenii cu care lucram reprezinta nucleul esential in dezvoltarea atat economica, cat si sociala. In 2019, lansam proiectul national 'Pactul pentru munca', ce aducea in prim plan deficitul fortei calificate de munca. A trecut anul 2020, am ajuns in 2021 si suntem in acelasi…