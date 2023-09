Stiri pe aceeasi tema

- In cazul in care duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare anticipate in Republica Moldova, in noul Legislativ de la Chișinau ar accede doar 3 formațiuni politice. Datele se regasesc in Barometrul Opiniei Publice 2023, prezentat de Institutul de Politici Publice.Pentru PAS ar voa 24,1%…

- In noul an de invațamant, 35,5 mii de copii merg in clasa I, cu 1200 de copii mai mulți fața de 2020/2021. Din 2015, ramane constant numarul elevilor in instituțiile de invațamant primar și secundar general, totuși, numarul elevilor in ultimii zece ani a scazut cu 11% la nivel național. Anual se inchid…

- Veaceslav Ionița, expert in politici economice la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” a prezentare zece lucruri care descriu Republica Moldova la 32 de ani de la obținerea independenței.

- Principalii parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova ramin a fi Uniunea Europeana și Federația Rusa. Cel puțin asta arata datele unui sondaj de opinie realizat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene și Centrul de Investigații Sociologice și Marketing CBS-AXA, nnoteaza Noi.md Astfel,…

- Provocat de scriitorul Vasile Ernu, economistul Veaceslav Ionița analizeaza depopularea Republicii Moldova și a Romaniei, dupa prezența elevilor la bacalaureat și abandonul școlar inregistrat in ambele țari. „Varsta medie din Romania e 42 de ani. Cea mai imbatranita țara e Japonia, cu o varsta medie…

- Prevederile politicii bugetar-fiscale pentru anul 2024 au fost discutate de catre mediul de afaceri in cadrul unei ședințe publice organizata de catre Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” pe platforma Agendei Naționale de Business. Reprezentanții mediului de afaceri au…

- Peste 60.000 de decese pot fi atribuite caldurii cu care s-a confruntat Europa in vara lui 2022, potrivit unui studiu vast, publicat luni in jurnalul Nature Medicine, care face apel la dublarea eforturilor pentru a face fata viitoarelor valuri de caldura, informeaza AFP.Estimarile facute de oamenii…

- Populația care este astazi in Republica Moldova este similara cu cea din anul 1956. In anii 2021/2022 am avut cea mai mare reducere a numarului de moldoveni din istoria țarii. In 2021 a scazut cu 2,35%, iar in 2022 cu 2,4%. Aceasta scadere puternica a fost determinata de un sporul natural negativ, care…