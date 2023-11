Stiri pe aceeasi tema

- Inundatiile fulgeratoare care au ucis mii de persoane in Libia in aceasta saptamana s-au produs in urma unui „medicane”, un fenomen meteorologic rar, dar distructiv, despre care oamenii de stiinta cred ca se va intensifica intr-o lume in incalzire, relateaza AFP.

- Meteorologii au emis prognoza meteo pentru urmatoarele zile. Se pare ca se va incalzi in mare parte din țara, pe parcursul noii saptamani. Specialistii de la ANM spun ca Este vorba despre o vreme care de astazi se mai racorește prin sud-est, dar temperaturile vor crește din nou in aceste zone de miercuri…

- Site-ul meteorologilor internaționali ne surprinde cu o prognoza capricioasa pentru aceasta toamna. Cu toate ca meteorologii au obișnuit populația cu schimbarile de vreme, prognoza pentru toamna anului 2023 vine cu o veste neobișnuita pentru romani. Specialiștii de la Accuweather au emis un raport in…

- Cercetatorii de la Universitatea Oxford analizeaza modul in care poate fi adaptat vaccinul pe care l-au creat contra COVID-19 pentru o boala necunoscuta, asa-numita "Boala X".Ei vor examina, de asemenea, modul in care alte vaccinuri pot fi dezvoltate pentru a contracara amenintari viitoare.Coalitia…

- Este alerta meteo in Europa! Specialiștii au emis avertizari de cod roșu de ploi, vijelii și de canicula in mai multe țari. Iata la ce trebuie sa se aștepte romanii plecați in strainatate și nu numai.

- In perioada 14-20 august, in Republica Moldova a fost inregistrat un deces cauzat de infecția COVID-19 și 138 de cazuri de imbolnavire, ceea ce inseamna o creștere de 2,46 ori, comparativ cu saptamana precedenta. Potrivit Agenției Naționale pentru Sanatate Publica (ANSP), in luna iulie au fost inregistrate…

- Fiecare dintre noi are un anumit gen de preparat de mancare preferat, ei bine, pentru mulți oameni, burgerul sau cartofii prajiți sunt masa ideala, de la care nu lipsește ketchup-ul sau roșiile proaspete. Specialiștii cred ca roșia va deveni o marfa rara, lucru ingrijorator pentru majoritatea oamenilor.…