Chipul sindicalistului ucis, Virgil Săhleanu, pe o pictură murală de 440 mp Patru artisti cunoscuti la nivel national care realizeaza arta stradala vor realiza la Iasi un amplu proiect de pictura murala care va acoperi 440 de metri patrati la Casa de Cultura a Sindicatelor Iasi, proiectul fiind realizat in amintirea sindicalistului Virgil Sahleanu. Cei patru artisti, HarceaPacea, Vladude, Frag.menta si Cuser, vor realiza o pictura murala de dimensiuni foarte mari ce are in centru figura lui Virgil Sahleanu, sindicalistul considerat simbol al luptei anticoruptie. Potrivit reprezentantilor Asociatiei Artipic, lucrarea colaborativa de 440 de metri patrati este intitulata… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

