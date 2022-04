Stiri pe aceeasi tema

- Cu populația rusa fanatizata sau terorizata – deci automat incapabila sa provoace o rasturnare de regim – doar respingerea armatei agresoare in afara granițelor Ucrainei il poate cu adevarat opri pe Vladimir Putin. Cel puțin pentru moment. Soția președintelui Zelenski ne-a prevenit: prelungirea razboiului…

- Razboi in Ucraina, ziua 37. Presedintele Turciei anunta ca Vladimir Putin si Volodimir Zelenski s-ar putea intalni la Istanbul, in timp ce Rusia a inceput sa "concentreze" sisteme de rachete in Belarus.

- Razboi in Ucraina, ziua 37. Presedintele Turciei anunta ca Vladimir Putin si Volodimir Zelenski s-ar putea intalni la Istanbul, in timp ce Rusia a inceput sa "concentreze" sisteme de rachete in Belarus.

- Așa il vede o tanara din Ucraina pe Vladimir Putin, ca in fotografiile alaturate. Ea a creat, din gloanțe, un portret impresionant al președintelui rus Vladimir Putin. Pentru acest, sa-i zicem tablou, artista a avut nevoie de 5000 de gloanțe adunate de prin locurile unde s-a tras. Portretul se numește…

- „In lume are loc o situatie extrem de grava, chiar inainte de evenimentele din Ucraina. Era o situatie dificila si inainte, dar acum se inrautateste, pentru ca Rusia si Belarus sunt printre cei mai mari furnizori de ingrasaminte minerale pe piata mondiala.Daca vom continua sa intampinam probleme cu…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a lansat un nou apel catre ruși, cerandu-le sa iasa in strada pentru a manifesta cu adevarat impotriva razboiului din Ucraina, cu riscul de a ajunge in inchisoare. Apelul vine intr-un moment in care autoritațile ruse aresteaza protestatari și inchid gura presei independente…

- Razboiul pornit de Vladimir Putin impotriva Ucrainei a intrat in cea de-a cincea zi. Capitala Kiev a mai rezistat o noapte - duminica spre luni - in fata masinariei de razboi a Rusiei, iar astazi au inceput, in Belarus, primele negocieri dintre cele doua parti. Volodimir Zelenski a transmis ca urmatoarele…

- Razboiul pornit de Vladimir Putin impotriva Ucrainei a intrat in cea de-a cincea zi. Capitala Kiev a mai rezistat o noapte in fata masinariei de razboi a Rusiei, iar astazi ar urma sa aiba loc primele negocieri intre cele doua parti, la granita dintre Bielorusia si Ucraina. Presedintele ucrainean Volodimir…