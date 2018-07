Chipul catastrofei: Un copil în lacrimi, salvat din ape în Laos - VIDEO Imaginile filmate joi de membrii echipelor de interventie sosite din Thailanda care au reusit sa duca la bun sfarsit operatiunea de salvare au fost difuzate de canalul local de televiziune ABC. Vineri dimineata, la doar cateva ore de la publicarea lor pe Facebook, imaginile fusesera distribuite deja de mii de ori, relateaza AFP. 'Multumim din toata inima Thailandei pentru ajutor', se arata in comentariul publicat sub inregistrarea video. In imagini se observa echipa de salvare thailandeza care verifica zona din jurul satului Xaydonkhong, unde aproximativ 15 persoane fusesera declarate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

