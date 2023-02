Stiri pe aceeasi tema

- FCU Craiova a invins-o pe U Cluj, scor 5-0, in etapa cu numarul 24 din Liga 1. Ioan Ovidiu Sabau (54 de ani) spune ca a fost cea mai trista seara din cariera lui de antrenor. O singura data in 229 de meciuri a mai pierdut antrenorul Sabau la 5 goluri diferenta, pe 21 aprilie 2009, Dinamo-Gloria Bistrita…

- Fotbalistul U Cluj, Alex Chipciu, a spus ca infrangerea cu FC U Craiova l-a naucit. ”Ma simt abuzat din punct de vedere fotbalistic. Nu am mai pierdut așa. Eu așa ceva nu am mai trait așa ceva.Aș vrea sa ajunga și ei in play-off, pentru a mai juca o data cu ei.Avem un drum de 7 ore pana la Cluj…

- Adrian Mititelu, finanțatorul celor de la FCU Craiova, a decis ca meciul cu U Cluj, programat astazi, de la ora 20:00, sa se dispute fara spectatori, din cauza conflictului cu Peluza Sud 1997. Hotararea a fost respectata, iar peisajul din jurul stadionului este unul straniu. Frig tare, vere, in Banie…

- Comisia de Recurs din cadrul FRF a anunțat ca mijlocașul Alexandru Chipciu (33 de ani) a caștigat procesul cu CFR Cluj, echipa de la care a ajuns la rivala U. Alex Chipciu are de primit bani de la CFR Cluj, dupa rezilierea contractului. In acest sezon, internaționalul evolueaza la "Șepcile roșii", dar…

- CS Mioveni, care azi l-a prezentat pe Nicolae Dica in calitate de antrenor, joaca de la ora 13:00 un amical cu FCU Craiova. liveVIDEO CS Mioveni – FCU Craiova 0-0 Echipa de start FCU Craiova: Gurau, Negru, Paramatti, R. Grigore, Jeremy – Albu,Asamoah, Baete – Bauza, Bahassa, BlanuțaAntrenor: Nicolo…

- Alexandru Chipciu (33 de ani) are 7 titluri in cariera, 6 dintre ele in Romania, unul in Belgia, la Anderlecht. A acceptat sa spuna o poveste de la fiecare reușita din Liga 1. Trei titluri le are cu FCSB, trei cu CFR Cluj. Fostul internațional a amintit și cele mai grele momente din cariera. 2012-2013…

- Petrolul Ploiești și FCU Craiova au incheiat la egalitate, scor 1-1, partida susținuta duminica, pe stadionul „Ilie Oana“, din cadrul etapei 21 a Superligii, ultima din acest an. „Lupii galbeni“ au deschis scorul prin Irobiso, care a reluat cu capul, de la 7 metri, o centrare venita dintr-un corner…

- FCU Craiova joaca acasa cu FCSB, in etapa 18 din Liga 1, live pe GSP.ro de la ora 21:00. Meciul este televizat de PrimaSport 1, OrangeSport 1 și DigiSport 1 Programul complet și rezultatele din Liga 1 AICI! FCU Craiova - FCSB, live de la 21:00 Click AICI pentru statistici! FCU Craiova - FCSB, echipe…