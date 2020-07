Stiri pe aceeasi tema

- "In functie de numarul de cazuri care vor fi la nivel national - si ati vazut ca sunt raportate zilnic - in momentul cand o sa avem undeva la 100 de cazuri o sa ne gandim sa dam drumul la partea a doua, la evenimentele in interior si la evenimentele, dupa aceea, gen saloane de nunti, botezuri si alte…

- Autoritatile iau in calcul o noua etapa de relaxare, care sa includa organizarea de evenimente in interior, in momentul in care numarul de cazuri noi de COVID-19 va ajunge in jur de 100, a afirmat luni presedintele Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA),…

- O noua etapa de relaxare, daca cazurile noi de infectare scad considerabil F Autoritatile iau în calcul o noua etapa de relaxare, care sa includa organizarea de evenimente în interior, în momentul în care numarul de cazuri noi de COVID-19 va ajunge în jur de 100,…

- In cazul aparitiei de cazuri de infectare cu noul coronavirus intr-un hotel sau restaurant, daca acesta are stabilite circuite diferite, nu se va inchide intreaga unitate, ci doar sectiunile afectate, a precizat presedintele Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA),…

