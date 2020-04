Sacrificarea mieilor se poate face in ferme pana la data de 19 aprilie, dar numai in conditiile respectarii conditiilor de igiena, de bunastare a animalelor si a masurilor impuse de pandemia de Covid -19, a anuntat, joi, presedintele Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Robert Chioveanu.



"Ca sa venim in sprijinul cetatenilor, am permis prin derogare ca la nivelul fermelor sa fie posibila sacrificarea mieilor in conditii de igiena si de respectare a bunastarii animalelor, dar sub supravegherea unui medic veterinar. Foarte important: cetatenii…