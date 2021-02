Stiri pe aceeasi tema

- „Ministerul Finantelor Publice finalizeaza astazi discutiile cu ordonatorii de credite. Deci ar trebui sa avem astazi o propunere de buget cat de cat aproape de ceea ce imi doresc eu si cred ca e un buget bun pentru a sustine cresterea economica. Vom vedea astazi, la finalul zilei vom vedea cate au…

- Majorarea salariului minim pe economie a fost mult-dezbatuta in ultima perioada. Sindicatele au cerut o creștere mai mare a salariului minim. Patronatele s-au opus, in contextul in care din cauza situației pandemice firmele nu pot suporta creșteri salariale mari. In cele din urma, Guvernul a decis majorarea…

- Guveernul va decide in ședința de miercuri creșterea salariului minim cu 3,1%, adica 70 de lei brut, a anunțat ministrul Muncii Raluca Turcan la Digi24. Ministrul spune ca este o creștere „ancorata in realitate”, decizia de majorare bazandu-se pe inflație (2,2%) și creșterea productivitații…

- Primaria Cluj-Napoca va plati exproprieri in valoare de 9.266.131 lei pentru modernizarea Calea Moților-Calea Manaștur-strada Uzinei Electrice-strada Oțetului-strada Marginașa. Banii provin din bugetul local.

- CHIȘINAU, 17 dec - Sputnik. Guvernatorul BNM, Octavian Armașu, printr-o scrisoare adresata Parlamentului și Ministerului Finanțelor, a exprimat dezacordul Bancii Naționale a Moldovei (BNM) fața de anularea ”legea miliardului”, inițiativa legislativa in acest sens fiind votata ieri in doua lecturi…

- In ședința de vineri, 11 decembrie 2020, Guvernul urmeaza sa aprobe, prin hotarare, prelungirea starii de alerta incepand cu data de 14 decembrie, pe intreg teritoriul Romaniei cu 30 de zile. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a precizat, joi seara, la Palatul Victoria,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca valoarea finantarii din fonduri europene pentru infrastructura de apa si canal pentru perioada 2021 - 2027 ar urma sa fie de peste 5 miliarde de euro, subliniind ca pentru Guvern cresterea calitatii vietii cetatenilor reprezinta un obiectiv fundamental. " Cresterea…