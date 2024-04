Stiri pe aceeasi tema

- ISU a montat gratuit primele detectoare de fum și monoxid de carbon in casele romanilor. Weekend-ul trecut, pompierii ISU, impreuna cu reprezentanți ai E.ON și Delgaz Grid au mers in casele unor familii din județul Timiș pentru a monta aceste dispozitive, ca parte a campaniei de conștientizare a pericolelor…

- Luni, 18 martie a.c., in jurul orei 13.58, polițiștii din Jibou au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca, pe D.N. 1 C, in localitatea salajeana Ileanda, s-a produs un accident rutier. Polițiștii s-au deplasat cu operativitate la fața locului și au constatat ca, un barbat de 57 de ani, din comuna…

- Alerta in Maramureș! Poliția cere ajutorul cetațenilor: Un barbat de 63 de ani este cautat de oamenii legii.foto Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE:Destinatii pentru toate…

- Un barbat in varsta de 29 de ani a decedat, duminica, dupa ce s-a rasturnat cu masina pe DN 24A, in comuna Lunca Banului, potrivit Agerpres. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, victima a fost gasita decedata intr-o mlastina, la aproximativ 25 de metri…

- Ti-ar putea salva viata. Este initiativa Guvernului si se aplica incepand de acum, in 20 de judete. Un numar de 10.000 de detectoare de fum si de monoxid de carbon vor fi instalate gratuit, in cadrul campaniei „Detector pentru viata”. Aceasta este o initiativa a Departamentului pentru Situatii de Urgenta,…

- Se circula in condiții de iarna, cu precipitații sub forma de ninsoare și parțial zapada pe carosabil, pe mai multe drumuri din județele Dambovița, Gorj, Iași, Maramureș, Suceava, Vaslui și Valcea, transmite Centrul Infotrafic , citat de Mediafax. „La aceasta ora, nu sunt semnalate autostrazi sau…

- Cele noua persoane aveau pe numele lor condamnari definitive la inchisoare sau mandate de arest preventiv pentru comiterea mai multor infracțiuni, precum trafic de droguri, lovire sau alte violențe, delapidare sau infracțiuni rutiere, potrivit unui comunicat al Poliției Romane in care anunța ca vineri…