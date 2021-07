Stiri pe aceeasi tema

- Timp de doua saptamani, incepand cu data de 6 iulie 2021, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, va avea loc expoziția intitulata „Chipuri din temnița Aiudului. Memoria iconica a inchisorilor comuniste”. Inchisoarea din Aiud, recunoscuta si sub denumirea de ”Zarca Aiudului” a ”gazduit” intre zidurile…

- Inchis la Craiova, Pitesti, Rahova, Poarta Alba, Jilava, un avocat de marca al Romaniei a murit in inchisoarea Vacaresti la 18 august 1952. Deputatul PNT Pantelimon Chirila a fost singurul roman care a votat in 1947 impotriva comunismului.

- De 1 iunie merita sa ne amintim și de copiii „dușmani ai poporului”, care s-au opus regimului sau au suferit din cauza represiunii indreptate impotriva parinților! Copiii nascuți in temnițele comuniste (sau in rezistența din munți) sunt o categorie aparte. Le-aș aminti (fara a epuiza intreaga lista)…

- Prigoana comunista a lovit nu doar in demnitari, ci in rudele acestora. Toata lumea a avut de suferit: copii, sotii, cumnate, frati. Cordelia Tasca, fiica profesorului universitar Gheorghe Tasca, fruntas P.N.T., ministru al Industriei si Comertului, a fost inchisa in diferite locuri din tara.

- India se confrunta cu tot mai multe scenarii dramatice din cauza celui de-al doilea val de COVID-19 care a lovit tara. Intr-un spital arhiplin din statul Uttar Pradesh, doua surori au fost filmate in timp ce incercau, disperate, sa ii faca respiratie gura la gura mamei lor, bolnava de Covid.

- Femeia mai spune ca soțul fiicei sale era violent și ca o agresa pe aceasta. Iar prin incinerare ar incerca sa ascunda niște urme. Instanța din Constanța urmeaza sa se pronunțe in privința contestației inaintate de femeie. Marioara Paizan, mama doctoriței, a facut o serie de precizari la Realitatea…

- Bucurie mare in showbiz! Madalina Urloiu a devenit mama pentru prima oara! Frumoasa vedeta a adus-o pe lume pe fiica ei și a soțului sau, Frank Stile. Anunțul a fost facut chiar de fericiții parinți pe rețelele de socializare, postand primele imagini cu micuța. Iata ce nume au ales pentru micuța lor!

- Invitat in Podcastul lui Damian Draghici , Connect-R (37 de ani) a vorbit despre fiica lui Maya (7 ani) și despre cum iși dorește sa o invețe sa-și accepte radacinile. In ultimii ani, solistul a vorbit deschis despre etnia sa rroma. Maya este fiica artistului din fostul lui mariaj cu solista Misha…