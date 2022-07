Chinul împrumuturilor. Băncile strangulează accesul la credit Bancile din zona euro au ingreunat accesul la credite in trimestrul al doilea și vor continua sa inaspreasca standardele criteriilor pentru aprobarea imprumuturilor in trimestrul curent, deoarece toleranța lor la risc a scazut, potrivit unui raport al Bancii Centrale Europene. Avand in vedere ca invazia Rusiei in Ucraina a afectat increderea și a adus blocul […] The post Chinul imprumuturilor. Bancile stranguleaza accesul la credit first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ratele dobanzilor vor continua probabil sa creasca la nivel global, pana in 2023, cand preturile mari vor incepe sa scada ca raspuns la actiunile bancilor centrale, a declarat vineri Kristalina Georgieva, director general al Fondului Monetar International (FMI), informeaza News.ro. Preturile materiilor…

- Ratele dobanzilor vor continua probabil sa creasca la nivel global, pana in 2023, cand preturile mari vor incepe sa scada ca raspuns la actiunile bancilor centrale, a declarat vineri Kristalina Georgieva, director general al Fondului Monetar International (FMI), transmite CNBC. Preturile materiilor…

- Autoritațile instalate de Rusia in teritoriile separatiste susțin ca au blocat accesul la platformele YouTube și Instagram in regiunea ocupata Herson, din sudul Ucrainei, scrie The Moscow Times . „Am inchis YouTube acum cateva zile”, a afirmat Serghei Moroz, blogger video și purtator de cuvant al administrației…

- Uniunea Europeana a impus un set de sancțiuni ample Rusiei de la declanșarea razboiului din Ucraina. Deși la inceput acestea vizau doar oficiali ruși, printre care și Vladimir Putin, noul pachet de sancțiuni este unul mult mai amplu. Printre cei vizați de sancțiunile europene se numara și Alina Kabaeva,…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut miercuri Rusiei sa permita exporturile de cereale ucrainene, iar Occidentului sa deschida accesul ingrasamintelor rusesti pe pietele mondiale pentru a se putea combate eficient criza alimentara globala, transmite AFP.

- In Rusia "s-au construit adevarate lagare pentru cei deportati" Orasul ucrainean Mariupol este tinta atacurilor rusesti de mai multe saptamâni. Foto: AFP PHOTO / Satellite image ©2022 Maxar Technologies Dupa doua luni si jumatate de razboi, 13.700.000 de oameni au fost nevoiti…

- Romania inca este acționar la Banca Internaționala de Investiții (BII) și Banca Internaționala de Cooperare Economica (BICE), la 68 de zile de la invazia Rusiei in Ucraina. Intr-un interviu acordat HotNews.ro, secretarul de stat din Ministerul Finanțelor, Mihai Precup, a spus ca este un proces de durata…

- Razboi in Ucraina, ziua 58. Este Vinerea Mare, iar un armistitiu nu se intrevede intre Rusia si Ucraina, doua tari ortodoxe in plin razboi si in prag de Paste. Volodimir Zelenski a cerut excluderea Rusiei din FMI si Banca Mondiala. Ministrul ucrainean de