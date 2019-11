Chinezii vor prelua unul din cele mai cunoscute lanturi hoteliere de lux din Germania Grupul chinez Huazhu incearca sa isi extinda prezenta globala prin preluarea Steigenberger, unul din cele mai cunoscute lanturi hoteliere de lux din Germania, transmite Reuters.



Huazhu, deja al cincilea mare grup hotelier global in functie de capitalizare bursiera, va plati 700 milioane euro in numerar pentru Steigenberger, firma mama care detine grupul hotelier Deutsche Hospitality. Aceasta suma evalueaza Deutsche Hospitality, grup ce detine marcile MAXX by Steigenberger, Jaz in the City, IntercityHotels si Zleep, undeva la de 17-18 ori profitul operational pe 2019.



Rivalii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Huazhu, deja al cincilea mare grup hotelier global in functie de capitalizare bursiera, va plati 700 milioane euro in numerar pentru Steigenberger, firma mama care detine grupul hotelier Deutsche Hospitality. Aceasta suma evalueaza Deutsche Hospitality, grup ce detine marcile MAXX by Steigenberger,…

- Comisarul european desemnat pentru "locuri de munca", Nicolas Schmit, a declarat marti ca nu intentioneaza sa introduca un salariu minim la nivel european, transmite AP. In perioada 30 septembrie - 8 octombrie, au loc la Bruxelles audierile in comisiile parlamentare de specialitate ale comisarilor…

- Painting Room Bucuresti aduce la Acuarela, vineri, 20 septembrie, de la 19:00, proiectul Togetherness - cel mai mare tablou colectiv din lume care a inceput in Elvetia si a continuat in Romania. Proiectul #togetherness a inceput in iunie 2019 in Basel, Elvetia cu 42 participanti de varste…

- Grupul german Volkswagen AG a acceptat sa plateasca pana la 127 de milioane de dolari australieni (87 de milioane de dolari SUA) pentru solutionarea procesului colectiv care i s-a intentat in Australia in urma scandalul emisiilor (Dieselgate), din 2015, transmit AP si Reuters. Intelegerea…

- Grupul suedez Ingka, care detine majoritatea magazinelor Ikea, a anuntat vineri ca a achizitionat de la Vestas o participatie de 80% in sapte parcuri eoliene din Romania, pentru 136 milioane euro (151 milioane de dolari), transmite Reuters. Grupul danez Vestas este cel mai mare producator…

- Platforma Yahoo! este indisponibila, joi, in mai multe zone din lume, utilizatori din Asia, Africa si Europa semnaland probleme de accesare. In Romania, platforma este indisponibila de la ora locala 09.30. Mesajul primit la accesarea yahoo.com este "This site can't be reached - www.yahoo.com's…

- Grupul informatic american Apple Inc a anuntat joi ca va incepe sa vanda piese, scule si ghiduri de reparatii pentru firmele independente care repara telefoane iPhone, o modificare majora dupa mai multi ani in care grupul a facut lobby impotriva unor legi adoptate in mai multe state americane care obligau…

- Grupul american Marriott International, cel mai mare lant hotelier din lume, a anuntat miercuri ca va elimina toate sticlutele de plastic care contin sampon, balsam si gel de dus din camerele sale de hotel, pana in luna decembrie 2020, urmand a fi inlocuite cu recipiente mai mari si dispersoare fixate…