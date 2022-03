Stiri pe aceeasi tema

China continentala a inregistrat marți 2.667 de noi cazuri confirmate de COVID-19, dintre care 2.591 sunt legate de transmisii locale și 76 de peste hotare, potrivit datelor furnizate miercuri de Comisia Naționala de Sanatate.

Ambasadorul Chinei in SUA, Qin Gang, a declarat ca tara sa nu va trimite arme si munitii pentru a sprijini Rusia in invazia din Ucraina, subliniind ca Beijingul "va face totul pentru a descalada criza", relateaza BBC preluat de news.ro

China "nu va ataca niciodata Ucraina", dimpotriva, va ajuta statul ucrainean, in special din punct de vedere economic, a declarat ambasadaorul Chinei in Ucraina, potrivit unui comunicat de presa al guvernului regional din Liov, noteaza news.ro.

Pretul petrolului a continuat sa scada marti, ajungand la cel mai redus nivel din ultimele doua saptamani, dupa ce discutiile dintre Rusia si Ucraina au atenuat temerile privind intreruperi ale aprovizionarii, iar cresterea numarului de cazuri de COVID-19 in China a alimentat ingrijorarile referitoare…

Presiunea internaționala trebuie pusa și pe China, in contextul razboiului din Ucraina, declara, luni, eurodeputatul Eugen Tomac. Președintele PMP are argumente și pentru o eventuala „no fly zone" in Ucraina.

Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, a acuzat Statele Unite ca incearca sa construiasca cu aliatii lor asiatici o 'versiune a NATO' in regiunea indo-pacifica, transmite dpa, conform AGERPRES.

Ministerul chinez de Externe a facut apel vineri catre toate partile sa asigure securitatea facilitatilor nucleare din Ucraina, dupa izbucnirea unui incendiu la o cladire adiacenta celei mai mari centrale nucleare din Europa, pe fondul luptelor intense, relateaza Reuters.

Ambasada Chinei in Ucraina a inceput sa-si evacueze cetatenii, relateaza BBC. Ambasada a anuntat ca primul grup organizat a plecat luni, presa de stat afirmand ca acestia sunt studenti chinezi de la Kiev, care se indreptau spre Moldova.