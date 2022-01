Chinezii trec de la orez la pâine - Importurile de grâu au atins noi recorduri China va continua sa cumpere o parte din ce in ce mai mare din recolta mondiala de grau, dupa ce anul trecut importurile sale au atins un nivel record, in conditiile in care modificarea dietelor si extinderea clasei mijlocii vor fi principalele motoare ale cererii viitoare, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Datele publicate de autoritatile vamale chineze arata ca in 2021 achizitiile de grau din strainatate au crescut cu 17% pana la aproximativ 9,8 milioane de tone. Utilizarea din ce in ce mai extinsa a graului ca nutret pentru animale, din cauza preturilor mari la porumb pe piata interna,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China a produs anul trecut mai mult carbune decat oricand, in timp ce centralele sale electrice se straduiau sa satisfaca cererea de electricitate, subminand planurile de reducere a emisiilor de carbon, scrie CNN.

- Lipsa de claritate și termenul de aplicare rapid: noua legislație din China privind importul de produse alimentare pune presiune asupra companiilor straine atrase de apetitul gigantului asiatic, potrivit AFP.China este cel mai mare importator de alimente din lume: țara a cumparat alimente și bauturi…

- Economia mondiala pare sa fi atins varful in ceea ce priveste redresarea dupa criza creata de pandemie. America, China, Japonia, Germania, marile economii ale lumii incetinesc, iscand intrebarea daca revenirea la normal, preconizata pentru 2022, se va amana. Principalii indicatori ai OCDE…

- Importurile de carne ale Chinei au scazut in octombrie la cel mai redus nivel din ultimele 20 de luni, arata datele publicate duminica de autoritatile vamale de la Beijing, deoarece carnea de porc ieftina din tara a redus cererea pentru livrarile din strainatate, transmite Reuters, citat de agerpres.…

- Un aviz afisat pe site-ul Ministerului chinez al Comertului luni seara indemna ”gospodariile sa stocheze o anumita cantitate de produse de prima necesitate, pentru a face fata nevoilor zilnice si cazurilor de urgenta”. Acest aviz nu precizeaza motivul acestui apel si nici daca tara este amenintata de…

- Uzinele din Yiwu, China, cel mai mare centru mondial pentru producția de beculețe și decorațiuni de Craciun, sunt afectate de o criza de materii prime care le majoreaza costurile de productie. In plus, transportul acestor produse se confrunta cu numeroase intarzieri in drumul lor spre rafturile magazinelor…

- Generalul Mark Milley, șeful Statelor Majore Intrunite ale Armatei SUA s-a aratat ingrijorat de progresul „uluitor” pe care China l-a inregistrat in domeniul armelor hipersonice. Oficialul american a considerat ca ultimele testari de rachete hipersonice ale Beijingului reprezinta un veritabil „moment…

- Franta, a doua economie a zonei euro, a inregistrat un avans de 3% in trimestrul al treilea din 2021, pe fondul majorarii cheltuielilor de consum si a exporturilor, arata datele preliminare publicate vineri de Institutul National de Statistica (Insee), transmit Bloomberg si Reuters, citat de agerpres.…