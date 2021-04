Chinezii și-au amendat gigantul! Cu o sumă uriașă Amenda, care reprezinta circa 4% din veniturile obtinute de Alibaba in 2019 pe piata interna, a fost aplicata in contextul unei campanii impotriva conglomeratelor din sectorul tehnologiei si arata ca masurile antitrust luate de China impotriva platformelor de internet au intrat intr-o noua era, dupa ani de zile de supraveghere lejera. ”Capul lui Voiculescu il vrem!” Ce se afla, de fapt, in spatele scandalului de la ”Foișor” Imperiul de afaceri Alibaba este supus unui control intens in China dupa criticile publice ale fondatorului miliardar Jack Ma aduse sistemului de reglementare al tarii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

