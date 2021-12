Ca raspuns la un singur caz de coronavirus, autoritatile chineze au inchis saptamana aceasta un oras de frontiera cu peste 200.000 de locuitori. Elevii nu au mai participat la ore, iar multe afaceri au fost blocate temporar, in vreme ce autoritatile vor sa testeze fiecare locuitor din oras,, anunța Mediafax.

Autoritatile din orasul Dongxing, aflat pe granita cu Vietnam, in provincia Guangxi, din sudul Chinei, au ordonat miercuri tuturor cetatenilor sa se plaseze in carantina la domiciliu pana la noi directive. Totul a pornit de la un rezident care a fost testat pozitiv in timpul unui…