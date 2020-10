Stiri pe aceeasi tema

- Administratia de la Paris a anuntat, miercuri, reinstituirea starii de urgenta sanitara pe teritoriul Frantei incepand din 17 octombrie, dar presedintele Emmanuel Macron a dat asigurari ca autoritatile nu au pierdut controlul asupra epidemiei de coronavirus."In contextul propagarii pe teritoriul…

- Centrul de Transfuzie Sanguina (CTS) Bistrita si-a stopat activitatea, marti, dupa ce 11 din totalul de 18 angajati au primit rezultate pozitive la testarea pentru COVID-19. Primele doua cazuri de infectare cu noul coronavirus in randul personalului au aparut saptamana trecuta, informeaza Agerpres.Directorul…

- Centrul de Transfuzie Sanguina Bistrița și-a intrerupt activitatea, marți, dupa ce 11 angajați, dintr-un total de 18, au fost confirmați cu noul coronavirus. Primele doua cazuri de infectare cu noul...

- Sute de protestatari impotriva restrictiilor antiepidemice si impotriva vaccinarilor s-au adunat sambata in centrul Londrei, in pofida avertismentelor politiei ca ar putea incalca regulile de distantare sociala, relateaza dpa. Printre principalii vorbitori s-a aflat…

- Potrivit site-ului Universitatii Johns Hopkins, cele mai multe cazuri au fost inregistrate in Statele Unite (peste 6,6 milioane), India (5,1 milioane), Brazilia (4,4 milioane) si Rusia. Aceasta din urma a depasit recent pragul de 1 milion de infectii. Primele patru cele mai afectate tari insumeaza…

- China a anunțat ca vaccinurile anti-COVID care se afla acum in etapa finala a studiilor clinice ar putea fi gata pentru distribuiere in luna noiembrie. Cercetatorii chinezi au ajuns in etapa finala a studiilor clinice cu patru vaccinuri anti-COVID 19. Cel putin trei dintre acestea au fost deja oferite…

- Cererea pe piata imobiliara a crescut cu 15% in luna august fata de ianuarie, dupa scaderea abrupta de aproape 70% la finalul lunii martie, in contextul epidemiei de Covid-19, iar Cluj-Napoca se mentine in continuare pe primul loc intr-un top al preturilor, potrivit unui comunicat al unei companii de…

- Piața de investiții imobiliare a crescut in Romania in prima jumatate a anului, in ciuda pandemiei, dar unele tranzacții majore au fost amanate sau chiar anulate. Investitorii activi in tranzacții cu terenuri au continuat sa caute noi proiecte, potrivit raportului de piața al Colliers International,…