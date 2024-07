Chinezii iau cu asalt piaţa europeană de maşini electrice: au promoţii „două la preţ de una” în Germania Chinezii au luat cu asalt piata europeana de masini electrice si ofera contracte generoase de leasing, deruland inclusiv o campanie promotionala „doua la pret de una” pentru modelul MG4 in Germania. MG, detinuta de grupul SAIC, este de altfel cea mai vanduta marca chineza in Europa. Firma de stat SAIC a generat cel mai semnificativ […] The post Chinezii iau cu asalt piata europeana de masini electrice: au promotii „doua la pret de una” in Germania appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii chinezi de mașini electrice planuiesc investiții masive in Europa, iar Romania se numara printre țarile vizate. Contactele recente dintre București și Beijing ar putea aduce producatori chinezi de vehicule electrice și in Romania, oferind un impuls semnificativ economiei locale. Producatorii…

- Aproximativ 42 milioane de masini electrice erau in circulatie la finalul anului 2023 pe plan mondial, mai multe cu 50% comparativ cu anul 2022, potrivit datelor Centrului de cercetari in domeniul energiei solare si a hidrogenului (ZSW) din Germania. Mai mult de jumatate din parcul mondial de electrice…

- Dacia Sandero domina piața auto europeana: A devenit cea mai vanduta mașina in prima jumatate a anului 2024, depașind Tesla Model Y Dacia Sandero domina piața auto europeana: A devenit cea mai vanduta mașina in prima jumatate a anului 2024, depașind Tesla Model Y Dacia Sandero ramane un actor principal…

- Constructorul chinez de mașini electrice Zeekr este una din marcile afectate de noua politica a taxelor vamale din Uniunea Europeana. Toate modelele acestei marci primesc o taxa de 19.9% pe piața Batranului Continent, iar Zeekr se gandește serios sa inceapa sa construiasca mașini in Europa pentru a…

- Cel mai mare producator de mașini electrice din China, BYD, va construi o fabrica in Turcia. Conform ințelegerii, investiția va fi de un miliard de dolari. BYD este principalul rival al companiei Tesla, iar noua fabrica va putea sa produca pana la 150.000 de vehicule pe an, ceea ce va schimba inclusiv…

- Chinezii de la BYD, cel mai mare producator mondial de vehicule electrice, au semnat un acord cu Ministerul Industriei si Tehnologiei din Turcia, pentru a face investitii in aceasta tara, o decizie care va extinde prezenta companiei chineze in Europa, informeaza Bloomberg si agentia de presa Anadolu,…

- Chinezii de la Leapmotor au inceput producția lui T03, un model electric de oraș care va fi disponibil pe Batranul Continent spre finalul acestui an. Producția noului model a inceput la uzina Stellantis de la Tychy, din Polonia. Noul Leapmotor T03 primește un propulsor electric de 101 cai putere și…

- Cererea de mașini cu zero emisii a scazut semnificativ in ultima perioada. Nu doar in unele țari ci la nivel global. Acest lucru se datoreaza, in mare parte, reducerii sau chiar eliminarii subvențiilor acordate pentru achiziția de mașini noi electrice. Germania se afla in a doua tabara, tocmai de aceea…