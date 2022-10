Chinezii de la Geely vor să cumpere acțiuni la Dacia Renault de la Mioveni Constructorul chinez Geely, care deține in Europa producatorul suedez Volvo, ar putea prelua o deținere „semnificativa și potențial de control” la unitatea de motoare termice a Renault, potrivit Libertatea. Acest lucru ar putea aduce chinezii indirect la Dacia, deoarece constructorul de la Mioveni este inclus in divizia de motoare cu ardere interna a Renault. Cota de control inseamna o deținere a cel puțin 51% din drepturile de vot in adunarea generala a acționarilor. Separare pentru dezvoltare Grupul francez vrea sa separe divizia de motoare termice de divizia de mașini electrice… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

