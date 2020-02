Chinezii au terminat primul spital de la Wuhan. În câte zile l-au construit Spitalul Huoshenshan are 25.000 de metri patrati si o capacitate de 1.000 de paturi. Potrivit sursei citate , 1.400 de cadre medicale din armata vor fi trimise aici. In aceeași zona, chinezii construiesc un al doilea spital, Leishenshan, care va fi dotat cu 1.300 de paturi. Ridicarea acestuia a fost programata sa dureze in jur de doua saptamani, stadiul lucrarilor fiind avansat, așa cum se poate vedea din imaginile transmise live de chinezi. Imaginile LIVE pot fi urmarite aici: Leishenshan: http://t.cn/A6PIeT14 Bilanțul a crescut la 304 morți Autoritatile chineze au confirmat, duminica, decesul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

