Ancheta a ITM Constanta. Șofer de tir gasit decedat intr-o parcare din Amsterdam

Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta a declansat o ancheta in cazul unui sofer de tir din Constanta gasit decedat intr o parcare din Amsterdam.Potrivit ITM Constanta, in data de 03.07.2018 ora 01.00 la SC ALVALEXINO CO SRL ndash; PARCAREA… [citeste mai departe]