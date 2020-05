CHINEZII au dat lovitura cu vaccinul! Informațiile au ajuns deja în presa occidentală serioasă Jurnaliștii de la Marca au publicat recent datele obținute de prestigioasa publicație medicala The Lancet, conform carora un vaccin impotriva COVID-19 a fost testat timp de 28 de zile pe oameni, in China. Cercetatorii chinezi susțin ca rezultatele au fost pozitive, iar raspunsul imunitar al celor testați a fost unul rapid. Forum ARIR. Perspective caștigatoare: Cum reconstruim economia Nu mai puțin de 108 adulți, cu varste cuprinse intre 18 și 60 de ani, au luat parte la acest studiu. Probele de sange colectate de la aceștia au demonstrat ca vaccinul a generat anticorpi de neutralizare. Potrvit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- COVID-19. Specialiștii din intreaga lume continua cursa contracronometru pentru identificarea și lansarea unui vaccin care sa funcționeze impotriva coronavirusului. Jurnaliștii de la Marca au publicat recent datele obținute de prestigioasa publicație medicala The Lancet, conform carora un vaccin impotriva…

- Noile cazuri COVID-19 au scazut in numere absolute in aproape toate țarile in ultimele zile. Acestea nu mai depașesc, in medie, 1,2% din bilanțul total al infecțiilor in majoritatea statelor. Serviciile de urgența și secțiile de terapie intensiva nu mai sunt copleșite de numarul de pacienți iar, daca…

- Zeci de oameni cu probleme oncologice au stat in curtea spitalului Fundeni, fara sa respecte regulile referitoare la distanțarea sociala la intrarea in spital. Cu atat mai mult cu cat mulți dintre pacienții oncologici au sistemul imunitar slabit din cauza tratamentelor anticancer. Managementul spitalului…

- Un studiu genetic efectuat pe mostre prelevate de la peste 7.500 de persoane infectate cu COVID-19 sugereaza ca noul coronavirus s-a raspandit rapid in lume dupa ce a aparut in China, in perioada octombrie-decembrie 2019, transmite Reuters.Citește și: Rareș Bogdan, atac EXPLOZIV la judecatorii…

- Epidemia noului coronavirus ar fi inceput inca de la mijlocul lui septembrie, iar Wuhanul ar putea sa nu fie locul in care a aparut, sustine un cercetator care examineaza originea bolii, relateaza Newsweek. Geneticianul Peter Forster de la Universitatea britanica Cambridge coordoneaza un proiect de…

- Noul coronavirus rezista pe podelele spitalelor in care sunt tratați pacienții cu COVID-19 și este transportat pe incaltamintea personalului medical care are grija de acestia, se arata intr-un raport publicat de CDC. Documentul se bazeza pe informații preluate de la Spitalul Huoshenshan din Wuhan, China,…

- O echipa de cercetatori a observat ca in țarile unde vaccinul BCG e obligatoriu, COVID-19 pare sa loveasca mai puțin puternic. E o ipoteza interesanta. Deși la ora actuala e doar o corelație și doar o analiza preliminara, mai multe studii o analizeaza deja in detaliu.COVID-19 s-a raspandit deja in aproape…

- Pacientii varstnici, cu semne de sepsis si tulburari de coagulare a sangelui au prezentat o probabilitate mai mare de deces din cauza noului coronavirus la Wuhan, China, epicentrul epidemiei de Covid-19, potrivit unui studiu publicat marti si preluat de DPA. Cercetatorii au analizat pentru…