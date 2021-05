Chinezii au creat Covid-19? Studiu de 22 de pagini înţesate cu dovezi istorice Chinezii au creat Covid-19? Studiu de 22 de pagini intesate cu acuzatii istorice. Profesorul britanic si cercetatorul norvegian sustin ca omologii chinezi au creat Covid-19 intr-un laborator din Wuhan inainte de a orchestra o acoperire elaborata. Raportul susține ca China a reprodus versiuni ulterioare ale bolii pentru a face sa para ca ar fi provenit […] Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook renunța sa mai eticheteze drept “știri false” postarile care afirma ca pandemia a pornit de la un virus creat in laborator. Decizia, dupa ce Joe Biden a cerut serviciilor secrete sa afle adevarul despre originea Covid. Facebook a anunțat oficial ca și-a schimbat politica despre dezbaterea aprofundata…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a cerut miercuri serviciilor de informatii americane sa "redubleze eforturile" pentru a explica originea Covid-19 si solicita un raport in 90 de zile, potrivit AFP. Teoria unui accident de laborator la Wuhan, in China, a revenit in forta in ultimele…

- China a reacționat luni, 24 mai, dupa ce publicația Wall Street Journal a dezvaluit in ediția de duminica raportul secret realizat de serviciile de informații americane, potrivit caruia trei cercetatori ai Institutului de Virologie din Wuhan au fost spitalizați cu simptome asemanatoare COVID in noiembrie…

- Raportul secret realizat de serviciile de informații americane a fost dezvaluit in ediția de duminica a publicației Wall Street Journal și vine sa ofere mai multa greutate teoriei inca nedovedite potrivit careia coronavirusul ar fi scapat dintr-un laborator din Wuhan. Informațiile vin chiar inaintea…

- Piața din orașul Wuhan, acolo unde s-a confirmat ca mulți oameni au contractat noul coronavirus in faza inițiala a epidemiei, la sfarșitul anului 2019, este de așteptat sa fie demolata, relateaza agenția japoneza Kyodo News, care citeaza presa naționala din China.Potrivit sursei citate, experții in…

- La un an și trei luni de la apariția COVID-19 in Wuhan, China, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anunțat ca originea virusului care sta la originea pandemiei inca nu a fost identificata și ca „toate ipotezele raman in discuție”, relateaza CNN.…

- Raportul referitor la originea Covid-19 va fi publicat cel mai probabil saptamana viitoare. OMS anunța ca este foarte probabil ca raportul sa fie gata de publicat saptamana urmatoare. Pentru a fi intocmit raportul o echipa de specialiști ai OMS a fost trimisa la inceputul anului, in China, pentru a…

- Echipa de experti a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care in luna ianuarie a calatorit la Wuhan, in China, pentru a realiza o ancheta despre originile pandemiei de Covid-19, va da publicitatii raportul sau in saptamana de dupa 15 martie, a anuntat directorul OMS, potrivit Agerpres .