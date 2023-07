Stiri pe aceeasi tema

- China a inasprit din nou controversata lege anti-spionaj, noua versiune și mai represiva a acesteia urmand sa intre in vigoare de sambata. Dictatura chineza va avea, astfel, o putere și mai mare de a acționa impotriva a ceea ce spune ca sunt „amenințari la adresa securitații naționale”.

- Comisia Europeana intampina dificultati in consolidarea securitatii economice in relatiile cu natiuni rivale, inclusiv China, in contextul in care unele state din cadrul Uniunii Europene cer dovezi suplimentare inainte de a sustine inasprirea reglementarilor, informeaza Financial Times, citat de Mediafax.Comisia…

- China a desfasurat saptamana trecuta un avion de recunoastere deasupra apelor Pacificului, la est de Taiwan, care - potrivit media chineze - a monitorizat si a adunat informatii despre un exercitiu la care au participat fortele navale ale SUA, Japoniei, Frantei si Canadei.

- China opereaza o baza de spionaj in Cuba cel putin din 2019, parte a unui efort global al Beijingului de a-si imbunatati capacitatile de colectare de informatii, potrivit unei surse din administratiei Biden.

- China duce concurenta cu Statele Unite la un nou nivel. Beijingul ar fi platit cateva miliarde de dolari Cubei pentru a permite instalarea unei baze secrete pe insula, scriu jurnalistii de la Wall Street Journal. Ar fi vorba despre o instalatie de interceptare electronica, plasata la cativa kilometri…

- Circa 20 de șefi de agenții de spionaj, inclusiv din Statele Unite și China, au participat la o reuniune secreta desfașurata in marja summitului de securitate Shangri-La Dialogue, organizat in acest weekend in Singapore, relateaza Reuters, citand cinci surse apropiate dosarului.

- Startup-urile de masini zburatoare din China sunt convinse ca in doi ani, cel mult trei, legislatia si piata vor permite comercializarea asa-ziselor masini zburatoare, care vor deschide o noua era in transportul de persoane, relateaza news.ro.