Chinezificarea sistemului politic al Rusiei Așa cum au prezis mulți experți politici, Putin se pregateste pentru cand nu va mai fi presedinte și rezolva problema mutarii centrului puterii din fotoliul președintelui undeva in alta parte, ca apoi sa se mute acolo. Principalul lucru de reținut din ”reformele” propuse de Putin este ca conținutul real al unui anumit sistem de guvernare […] Citeste articolul mai departe pe reportervirtual.ro…

Sursa articol si foto: reportervirtual.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul CSM, Codrut Olaru, membru al Sectiei de Procurori din CSM, are potrivit declaratiei de avere din 2019, venituri din salarii, alte drepturi si activitati, de 49.999 lei pe luna. Adica de 10.638 de euro lunar in 2018. Sotia sa, Nicoleta Laura Olaru, are venituri declarate de 1970 euro lunar,…

- Relațiile dintre NATO și Moscova au devenit incordate dupa ce Rusia a anexat Crimeea in 2014. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca are incredere in dialogul cu Rusia. „De aceea, daca este un context potrivit, desigur ca sunt dispus sa am o intrevedere cu președintele Putin. Cred…

- Departamentul de Justiție al SUA a publicat un raport despre ancheta FBI privind ingerințele Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016 din SUA. Printre altele, acesta conține acuzații privind cumpararea de catre Rusia a dreptului de a gazdui Cupa Mondiala 2018, relateaza canalul de televiziune britanic…

- Kremlinul reacționeaza dupa ce Sofia a refuzat sa acorde viza unui atasat militar al Rusiei ce urma sa fie trimis in post la Sofia, potrivit b1.ro. Astfel, Rusia a decis sa expulzeze un diplomat, anunțand ambasada ca acesta trebuie sa paraseasca țara in 24 de ore. Moscova a invocat „principiul reciprocitatii”,…

- Desi a crescut din 2000 pana acum cațiva ani, speranta de viata din Romania ramane una dintre cele mai scazute din UE, cu aproape sase ani sub media europeana.In ultimii ani, speranța de viața de la noi a stagnat, ceea ce nu se intampla in alte țari. Mortalitatea evitabila ridicata si numarul mare de…

- Graba indecenta cu care a fost format și învestit noul Guvern creeaza impresia ca Dodon se temea ca Maia Sandu se va razgândi și îi va accepta condițiile de formare a unei noi alianțe, renunțând la funcția de premier în favoarea altcuiva din blocul ACUM. Dupa…

- Incendiile de vegetație din Australia au provocat decesul a cel puțin doua persoane, dispariția altor șapte și distrugerea a cel puțin 150 de locuințe, in cea de-a doua zi a focurilor ce cunosc o amploare fara precedent pe continentul australian, relateaza site-ul postului BBC, potrivit Mediafax.Mii…

- Din cauza embargoului alimentar, impus incepand cu 6 august 2014 ca raspuns la sancțiunile occidentale impotriva Rusiei, dupa anexarea Crimeei și inceputul conflictului din Donbas, consumatorii ruși pierd anual aproximativ 445 de miliarde de ruble (in prețurile din 2013), insemnand 6,2 miliarde de euro.…