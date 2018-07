Chindris, Banca Transilvania: Fintech-urile ne vor permite sa obtinem abilitatile si resursele necesare mai repede decat dezvoltarea in-house

Stiri pe aceeasi tema

- Un specialist in factoring de la Banca Transilvania raspunde la intrebarile cititorilor StartupCafe.ro, miercuri, 4 iulie 2018, de la ora 11.00 la o noua intalnire online ”Intreb BT”, pe tema utilizarii factoringului in dezvoltarea afacerilor cu ajutorul instrumentelor bancare pentru afaceri mici și…

- Nevoile de investitii in infrastructura de transport a Romaniei depasesc 70 miliarde de euro, in timp ce resursele disponibile pana in 2030, conform Masterplanului de transport, sunt de 36 miliarde de euro, reiese din datele unui studiu realizat de Euler Hermes și citat de Agerpres. Cu toate acestea,…

- Compania de tehnologii de plata Mastercard a lansat Accelerate, o noua initiativa menita sa sustina dezvoltarea companiilor Fintech, potrivit unui comunicat al Mastercard Romania, citat de...

- Partidul National Liberal cauta solutii pentru dezvoltarea comunitatilor locale, a declarat sambata, la Murighiol, judetul Tulcea, presedintele partidului, Ludovic Orban, in timpul unei intalniri cu reprezentantii organizatiilor din regiunea sud-est a...

- Sistemele de recunoaștere automata a numerelor de inmatriculare montate pe autovehicule sunt considerate in general costisitoare, dar odata cu aglomerarea traficului urban și extraurban, extinderea parcurilor auto și, mai ales, digitalizarea și interconectarea la nivelul societații, ele au devenit necesare,…

- Producatori din Romania fabrica si comercializeaza deja echipamente denumite generic ”spiridus” (acronim derivat din ELF – Extreme Low Frequency) sau ”stimulatori cerebrali”. Trebuie retinut ca asemenea aparate sunt dispozitive tehnice, care doar simuleaza, intr-o masura mai mare sau mai mica, spectrul…

- Pentru proiectul de investitii care prevede amplasarea unor panouri de protectie in statiile de metrou „nu s-a demonstrat indeplinirea conditiilor necesare care sa stea la baza unei decizii de implementare”, a precizat miercuri, intr-un comunicat, Metrorex - administratorul metroului bucurestean.…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a vizitat astazi mai multe intreprinderi din UTA Gagauzia, unde a discutat cu angajații și șefii acestora despre reformele inițiate pentru dezvoltarea climatului de afaceri, atragerea investițiilor in regiune, dar și despre