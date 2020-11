Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei AFC Hermannstadt, Ruben Albes, a prefatat partida de sambata, cu Universitatea Craiova. Spaniolul a declarat ca formatia sibiana trebuie sa schimbe imaginea lasata in meciul cu FCSB, pierdut cu 0-5. El este convins insa ca elevii sai vor avea o partida foarte grea cu Stiinta, pe care…

- FCSB și Hermannstadt inchid azi, de la 21:00, etapa a 8-a din Liga I. Roș-albaștrii au șansa sa se apropie la doar trei puncte de liderul Craiova și s-o egaleze pe CFR Cluj. Totuși, meciul cu ”prietenii” de la Sibiu nu va fi deloc unul ușor pentru trupa lui Toni Petrea. Relația buna pe care Gigi Becali…

- Toni Petrea, antrenorul lui FCSB, a prefațat meciul cu Hermannstadt de luni, in cadrul unei conferințe de presa. FCSB și Hermannstadt joaca luni, 26 octombrie, de la ora 21:00. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport, Telekom Sport și Look Plus. De asemenea,…

- ​FC Viitorul a câștigat, scor 2-0, meciul disputat, luni, în deplasare, împotriva formației FC Voluntari, în etapa a VII-a a Ligii I.Pentru învingatori au marcat Luckassen '66 și Casap '90+4. Vezi aici cele doua reușite.S-au disputat în aceasta…

- Academica Clinceni - FCSB este partida care inchide etapa a 7-a din Liga I. Partida va incepe la ora 21:00 și va fi una speciala pentru FCSB, formație care va avea ca adversari mai mulți foști jucatori ai roș-albaștrilor ajunși acum sub comanda lui Ilie Poenaru, la Clinceni. Florin Gardoș, Cristi Tanase,…

- min. 4: schimbare la Universitatea: a ieșit Olteanu și a intrat Acka. Partida a inceput. Vicecampioana Romaniei, Universitatea Craiova , intalneste astazi, de la ora 21.30, pe Arena Nationala, pe Dinamo Bucuresti, partida contand pentru etapa a 7-a din Liga 1. Derbiul va fi arbitrat de Horatiu Fesnic…

- Nou-promovata UTA Arad a obținut prima sa victorie din acest sezon, dupa ce a învins-o, scor 1-0, în deplasare, pe Dinamo București. În urma acestui rezultat, formația antrenata de Laszlo Balint ocupa locul 10, dupa cinci etape, în timp ce echipa lui Cosmin Contra se afla pe…

- CFR Cluj primește vizita Chindiei Targoviște, intr-un meci contand pentru etapa cu numarul 5 a Ligii 1. Partida va incepe la 19:00 și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport și Look Plus. Toate rezultatele și programul etapei #5 din Liga 1…