- Superliga: Chindia – FC Voluntari 2-2, si targovistenii retrogradeaza in Liga 2. Echipa Chindia Targoviste a incheiat la egalitate vineri, pe teren propriu, partida cu FC Voluntari, in ultima etapa a play-out-ului din Superliga. Chindia a revenit dupa ce a fost condusa cu 2-0, dar a retrogradat in…

- Un barbat din Targoviște, in varsta de 44 de ani, care vindea bilete la meciul Chindia Targoviște – FC Voluntari la suprapreț a fost prins, astazi, de polițiști. In momentul cand a fost depistat de oamenii legii, acesta avea asupra sa 6 bilete pentru vanzare. Bișnițarul a fost amendat cu 1000 de lei,…

- Stadionul „Eugen Popescu”, din Targoviște, va fi inaugurat la meciul dintre Chindia și Voluntari, in ultima etapa din play-out, așa cum anunța GSP de pe 9 mai. Partida are loc pe 19 mai, de la ora 20:00. Chindia - Voluntari are loc pe 19 mai, ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport,…

- Chindia Targoviște primește luni, de la ora 17:30, vizita celor de la FC Voluntari, intr-o partida din runda cu numarul 30 din Superliga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Prima Sport 2 și Orange Sport 1. Chindia Targoviște - FC Voluntari, live de la 17:30 Click AICI pentru…

- Echipa FC Voluntari a terminat la egalitate luni, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia FC Arges, intr-un meci din etapa a 29-a a Superligii. Nemec a ratat un penalti pentru ilfoveni, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- FC Voluntari și FC Argeș se intalnesc in aceasta seara, de la ora 18:00, in penultimul meci al etapei 29 din Superliga. Meciul se va juca pe Stadionul Anghel Iordanescu si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2. Citește și: Fotbalist din Liga 1, acuzat ca […]

- Horațiu Feșnic (33 de ani) a fost delegat la meciul Voluntari - CS Universitatea Craiova, din etapa #27 din Superliga. Arbitru asistenți vor fi Alexandru Cerei și Valentin Avram, iar in camera VAR vor fi Catalin Popa și Valentin Dumitru. Voluntari - CSU Craiova se joaca duminica, de la ora 17:45. Meciul…

- FCU Craiova iși continua forma buna in Superliga. Oltenii au invins-o pe FC Voluntari, 2-1, in etapa a 26-a. Dupa ce ilfovenii au condus la pauza, FCU Craiova a intors scorul dupa pauza. Dupa golul marcat de Bahassa (54), care a profitat de greșelile din defensiva adversra, FCU Craiova a dat lovitura…