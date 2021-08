Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrul Iulian Calin a fost delegat la centru la partida FC U Craiova - Dinamo, programata, luni, de la ora 21.30, pe Stadionul Ion Oblemenco, in etapa a II-a a Ligii I. El va fi ajutat de asistentii Ciprian Dansa si Romica Birdes, precum si de rezerva Bogdan Dumitrache. Observatori…

- Chindia Targoviste, locul 7 in sezonul 2020-2021 al Ligii 1, se pregateste sa inceapa al treilea sezon la rand pe prima scena a fotbalului romanesc departe de casa, cel mai probabil la Buzau, unde a incheiat stagiunea trecuta cu rezultate excelente.Arena proprie, aflata in reabilitare din luna iulie…

- Chiar daca a avut un sezon mai putin reusit, fiind la un moment dat chiar amenintata cu retrogradarea, FC Viitorul pastreaza sanse de a evolua din nou in cupele europene. Echipa constanteana sustine, joi, 27 mai, de la ora 20.30 (in direct la Digi Sport 1), pe stadionul „Municipal” din Buzau, semifinala…

- FC Viitorul Constanta a invins-o pe Chindia Targoviste cu scorul de 3-2 (1-1), joi seara, in deplasare, la Buzau, in primul meci de baraj pentru calificarea in competitia de fotbal Europa Conference League. Meciul le-a opus pe cele mai bune echipe din play-out (UTA nu are licenta de cupele europene,…

- Dunarea Calarași a obținut doar un punct, duminica, pe terenul echipei U Craiova 1948, scor 0-0, dar a terminat pe locul 4 în clasament (a profitat de remiza dintre Csikszereda și ASU Poli Timișoara, scor 2-2) și se va duela cu FC Voluntari pentru un loc în Liga 1.Rezultatele înregistrate…

- FC Viitorul si-a continuat si la Buzau seria rezultatelor favorabile din ultimele etape, impunandu-se, cu scorul de 2-0 (0-0), in partida cu liderul din play-out, Chindia Targoviste, din etapa a opta a acestei faze a Ligii I la fotbal. Avand mare nevoie de puncte, constantenii au practicat un joc ofensiv,…

