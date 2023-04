Stiri pe aceeasi tema

- Chindia Targoviște va susține duminica dupa-amiaza cel de-al treilea meci din play-out-ul Superligii. Maine, de la ora 13.00, la Ploiești, pe “Ilie Oana”, elevii lui Toni Petrea vor infrunta pe FC Hermannstadt. Disputa cu sibienii se anunța una infernala pentru dambovițeni. Inaintea meciului cu Hermannstadt,…

- Chindia Targoviște a depașit locurile de baraj dupa succesul cu CS Mioveni (1-0), din etapa a 2-a a play-out-ului. In disputa cu argeșenii, reușita victorioasa a fost semnata de Tibi Capușa, in minutul 52. Victoria cu Mioveni a mulțumit conducerea tehnica de langa Turnul Chindiei. Antrenorul Toni Petrea…

- FC Hermannstadt a invins-o pe FCU Craiova, scor 1-0. Marius Maldarașanu regreta ca nu a putut lupta pana la final pentru un loc in play-off. Sibienii au primit o sancțiune de 9 puncte din cauza unor probleme financiare. Marius Maldarașanu, dupa Hermannstadt - FCU Craiova „Am tot spus-o și se dovedește…

- Conducerea clubului Chindia a pus in vanzare biletele pentru meciul cu FC Voluntari, programat luni, 13 martie. Aceasta partida este ultima a returului, iar o victorie ar fi importanta in economia punctelor dar și la capitolul moral! Pe targovișteni ii va aștepta o grupa de retrogradare grea, acolo…

- Infrangerea suferita de Chindia Targoviște in disputa cu CS Mioveni a provocat nervi in randul conducerii tehnice a formației dambovițene. Antrenorul Toni Petrea s-a aratat nemulțumit de evoluția elevilor sai pe care a aratat-o in partida cu argeșenii. Tehnicianul a transmis ca aceștia s-au vazut dinainte…

- Condusa cu 0-2, Chindia Targoviște a reușit sa obțina un punct dupa ce a restabilit egalitatea in minutul 90+5 de prelungire! Dupa remiza de pe Stadionul „Ilie Oana” din Ploiești, echipa lui Anton Petrea a urcat in clasamentul Superligii pe locul noua, cu 30 de puncte dupa 26 de etape. Chindia a inregistrat,…

- Exista foarte multe locuri curioase pe acest pamant, insa pe acesta care vi-l prezentamazi puțini au auzit. Așadar, care este locul genial in care dormi cu capul intr-o țara, iar picioarele sunt in alta. Sigur nu știai de el. Singurul loc de pe pamant in care dormi cu capul intr-o țara și cu picioarele…

Un barbat de 49 de ani a murit dupa ce a cazut de la etajul 7 al unui bloc din Ploiești. Anchetatorii analizeaza mai multe piste, cea mai probabila varianta fiind sinuciderea.