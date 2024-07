Stiri pe aceeasi tema

- La sediul Federației Romane de Fotbal, a avut loc tragerea la sorți in urma careia am aflat programul sezonului regular din Liga 2 Casa Pariurilor, ediția 2024-2025. Programul primei etape – 3 august 2024CSM RESITA – FCU 1948 CRAIOVA FCCSC DUMBRAVITA – METALUL BUZAUCSA STEAUA – CAMPIONII FC ARGESCSM…

- Administrația de Licențiere din cadrul Federației Romane de Fotbal a incheiat procesul de acordare sau nu a certificarii pentru Liga 2, in sezonul 2024-2025, a echipelor nou-promovate din Liga 3. Toate cele șase formații care au caștigat in aceasta vara dreptul de a participa in noua ediție a ligii…

- Federația Romana de Fotbal a incheiat un parteneriat cu cele doua asociații de fotbal pentru livrarea cursurilor in cadrul licențelor dedicate antrenorilor de juniori din cadrul Școlii Federale de Antrenori.In aceasta saptamana s-a desfașurat deja un modul de recuperare pentru cea mai recenta generație…

- Conducerea clubului targoviștean a publicat primul comunicat din aceasta perioada a anului. Dupa un sezon compromis, oficialii roș-albaștrilor au postat un anunț in care nu se spune nimic: ”Ne reunim pentru noul sezon | 2024-2025 | Joi, 27 Iunie – Stadionul Eugen Popescu. Suntem pregatiți sa va anunțam…

- Federația Romana de Fotbal a comunicat lista cu echipele care au evoluat sezonul trecut in Liga 2 și care au obținut certificarea și pentru campionatul urmator, 2024/2025. Se regasesc și formații care au retrogradat in Liga 3 din punct de vedere sportiv, ele sperand ca anumite cluburi ar putea sa nu…

- La sediul Federației Romane de Volei s-a tras la sorți țintarul campionatului pentru sezonul 2024-2025.Prima etapa se va disputa pe 5 octombrie. Ultime etapa din tur va fi programata pe 7 decembrie, iar returul va incepe imediat, pe 12 decembrie.Startul fazei a doua a competiției va avea loc pe 1 martie…

- Probleme pentru patru echipe care au solicitat certificarea pentru noul sezon de Liga 2, ediția 2024-2025, dintre care trei cu drept de joc in campionat. Concordia Chiajna, Ceahlaul Piatra Neamț, Viitorul Pandurii Targu Jiu și CSM Alexandria nu au primit certificare din partea Comisiei de certificare…

- In ultimul meci oficial din campionat, Chindia va juca pe teren propriu cu CSM Slatina, peste doua saptamani. Etapa viitoare Chindia va sta. Liga a II a. Seria B – play-out. Etapa a 5 a. Rezultate tehnice CSA Steaua – CSM Slatina 2-0Viitorul – CS Tunari 1-2Progresul Spartac – Chindia 0-2 1. CSA Steaua…