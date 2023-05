Stiri pe aceeasi tema

- Deși suporterii iși doreau ca partida Chindia - Petrolul sa se dispute la Targoviște, amenințand ca nu vor veni pe "Ilie Oana", echipa lui Toni Petrea iși amana pentru ultima etapa revenirea pe propria arena. Intr-o poziție delicata cu numai trei runde inainte de finalul play-out-ului, pe locul 7, primul…

- Hermannstadt a invins-o pe Chindia cu 2-1 in deplasare, in etapa a treia din play-out, cu un gol marcat in prelungiri. La final, antrenorul sibienilor, Marius Maldarașanu, a ținut sa-i bata obrazul omologului sau Toni Petrea. „Sunt foarte euforic, sunt trei puncte mari, dar vreau sa ii transmit ceva…

- Lucrarile de modernizare de la stadionul „Eugen Popescu”, incepute in iunie 2019, au intrat in linie dreapta și e posibil ca jucatorii Chindiei sa evolueze totuși la Targoviște in ultimele doua runde de pe teren propriu din acest sezon. Chiar daca parea foarte puțin probabil ca formația din Targoviște…

- Chindia Targoviște se va intoarce acasa dupa o așteptare de patru ani, noul stadion al gruparii dambovițene urmand sa fie inaugurat la meciul cu UTA Arad (22/23 aprilie). In ultimele patru sezoane de SuperLiga, Chindia a jucat in deplasare (la Ploiești sau Buzau) chiar și meciurile considerate pe teren…

- Arena din Targoviște, a carei reamenajare și modernizare a inceput in iunie 2019, este inca departe de a fi gata. Așa cum era de așteptat, inca de la finalul anului trecut, Chindia are in continuare șanse minime spre deloc sa revina pe arena „Eugen Popescu”, macar la finalul acestui sezon. O echipa…

- Patronul oltenilor vede partea buna dupa remiza de la Ploiești, care i-a permis lui FCU sa se apropie la patru puncte de Sepsi, cu doua etape inainte de finalul sezonului regulat. Mititelu a lasat de ințeles ca este convins ca va obțina o rejucare a meciului cu Sepsi, pierdut de echipa sa cu 3-0 la…

- Meciul dintre Chindia Targoviște și Universitatea Cluj, scor 2-2, in etapa cu numarul 26 a Ligii 1, a fost marcat de anumite controverse privind arbitrajul. Mijlocașul Alexandru Chipciu (33 de ani), capitanul echipei Universitatea Cluj, a criticat dur deciziile luate de arbitri in ultimele meciuri ale…