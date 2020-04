CHINDIA JOACĂ PE CALCULATOR! LPF va organiza, in perioada 16 aprilie – 6 mai, o competitie de FIFA20, cel mai popular simulator de fotbal din lume, in care vor participa gameri profesionisti alesi de cele 14 cluburi din Liga 1.Asadar, de joi si pina duminica, in perioada mentionata, vom programa cate o etapa de fotbal virtual pe zi. Dupa […] Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

