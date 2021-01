Stiri pe aceeasi tema

Ros-albastrii vor infrunta Poli lasi pe 13 ianuarie si Dinamo pe data de 16 a aceleasi luniNOTA: Partida restanta dintre FC Viitorul Constanta si FC Hermannstadt se va disputa duminica, 10 ianuarie, cu incepere de la ora…

ETAPA A 13-A Vineri, 11 decembrieOra 18.00 FC Botosani – Astra Giurgiu Ora 20.30 Dinamo – Politehnica IasiSambata, 12 decembrieOra 12.30 Academica Clinceni – FC ArgesOra 17.00 Gaz Metan Medias – Sepsi OSK Sf.GheorgheOra…

Vineri, 20 noiembrieOra 17.00 Politehnica Iasi -FC Arges Ora 20.30 Dinamo – FC VoluntariSambata, 21 noiembrie Ora 13.00 Academica Clinceni -FC Viitorul Constanta Ora 19.30 FC Botosani –Universitatea Craiova Duminica,…

Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, joi, programul etapei a XI-a a Ligii I. Meciurile se vor disputa astfel: Vineri, 20 noiembrie Ora 17.00 Politehnica Iasi – FC Arges; Ora 20.30 Dinamo – FC Voluntari; Sambata, 21 noiembrie Ora 13.00 Academica Clinceni…

- PORTAR Mirko Pigliacelli (Universitatea Craiova / 27 de ani) – A aparat un penalty si a avut alte cateva interventii importante prin care a tinut neatinsa plasa portii oltenilor.FUNDASIGeorgi Pashov (Academica / 30 de ani) – Un transfer reusit! Titular in toate cele noua meciuri, a contribuit consistent…

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator.Iata care au fost fotbalistii evidentiati in partidele etapei a 8-a: Gaz Metan Medias – FC Botosani 1 – 2, Ronaldo Deaconu (Gaz Metan). Universitatea Craiova – Academica Clinceni 0 – 1,…

Vineri, 30 octombrieOra 18.00 FC Arges – FC VoluntariOra 21.00 FC Hermannstadt – Universitatea CraiovaSambata, 31 octombrieOra 14.30 Acad. Clinceni – Sepsi OSK Sf. Gheorghe Ora 19.00 FC Botosani – UTA Arad Ora 21.30…

Vineri, 23 octombrieOra 18.00 Gaz Metan Medias – FC Botosani Ora 21.00 Universitatea Craiova – Academica ClinceniSambata, 24 octombrieOra 14.00 UTA Arad – Chindia TargovisteOra 19.30 Astra Giurgiu – Politehnica Iasi…