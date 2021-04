CHINDIA - HERMANNSTADT, liveTEXT de la 15:00 » Echipe probabile + cele mai tari cote

Poezia zilei: Trenul foamei – Valentina Popescu

Stii, mama, cand am venit prima datacu bilet de voie de la camin,La intoarcerea de acasa, la liceu, am ramas singura in tren.Langa mine, in compartiment,in prima gara a urcat un om amarat;avea pelerina si umbrela rupta de ploaie;palaria lui cu boruri ingropatein frunze triste de toamnaacoperea un ochi… [citeste mai departe]